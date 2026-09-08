लालड़ू में सीवरेज परियोजना शुरू: 47.54 करोड़ रुपये की आएगी लागत, विधायक कुलजीत रंधावा ने किया शुभारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू Published by: Nivedita Updated Tue, 08 Sep 2026 09:45 AM IST
सार
सीवरेज परियोजना के तहत करीब 9 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 12.7 किलोमीटर राइजिंग मेन नेटवर्क भी स्थापित होगा। गांव मगरा में 3 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनेगा।
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विस्तार
लालड़ू में 47.54 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना का सोमवार को शुभारंभ किया गया। डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 के तहत इस कार्य का आरंभ करवाया। इस परियोजना को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना शहर में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत करेगी।
इसके तहत करीब 9 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 12.7 किलोमीटर राइजिंग मेन नेटवर्क भी स्थापित होगा। गांव मगरा में 3 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनेगा। वेरका बूथ के पीछे 3.50 एमएलडी क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) भी स्थापित किया जाएगा।
इसमें इंटरसेप्टिंग एवं डायवर्जन सीवर, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) और मेन पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) भी शामिल हैं। इससे सीवरेज के पानी के संग्रहण, निकासी और उपचार की एकीकृत व्यवस्था विकसित होगी। शहर में जलभराव और सीवरेज के ठहराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष जोरावर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश मदान, पार्षद, वार्ड प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पंच, सरपंच, स्थानीय निवासी, पार्टी प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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परियोजना से स्वच्छता में सुधार
विधायक रंधावा ने कहा कि यह परियोजना लालड़ू के स्वच्छता ढांचे में बड़ा सुधार लाएगी। इससे शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने के प्रयास जारी हैं।
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इसके तहत करीब 9 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 12.7 किलोमीटर राइजिंग मेन नेटवर्क भी स्थापित होगा। गांव मगरा में 3 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनेगा। वेरका बूथ के पीछे 3.50 एमएलडी क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) भी स्थापित किया जाएगा।
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इसमें इंटरसेप्टिंग एवं डायवर्जन सीवर, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) और मेन पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) भी शामिल हैं। इससे सीवरेज के पानी के संग्रहण, निकासी और उपचार की एकीकृत व्यवस्था विकसित होगी। शहर में जलभराव और सीवरेज के ठहराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष जोरावर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश मदान, पार्षद, वार्ड प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पंच, सरपंच, स्थानीय निवासी, पार्टी प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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परियोजना से स्वच्छता में सुधार
विधायक रंधावा ने कहा कि यह परियोजना लालड़ू के स्वच्छता ढांचे में बड़ा सुधार लाएगी। इससे शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने के प्रयास जारी हैं।