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बुआ ने किडनैप किया चार माह का बच्चा, लुधियाना पुलिस ने पांच घंटे में ढूंढ निकाला

Nivedita

Updated Mon, 28 Sep 2026 01:53 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 01:53 PM IST

लुधियाना में किडनैप हुए चार महीने के बच्चे को पुलिस ने पांच घंटे में रिकवर कर लिया। जानकारी के अनुसार बच्चे की बुआ ने ही उसे किडनैप किया था और उसे आगे बेचने की तैयारी कर रही थी। ... और पढ़ें

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