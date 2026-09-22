{"_id":"6ab2422bb65f3822c30314eb","slug":"video-minister-hardeep-mundia-shared-details-about-the-hamare-ram-show-in-ludhiana-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में मंत्री हरदीप मुंडिया ने दी हमारे राम शो के बारे में जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में मंत्री हरदीप मुंडिया ने दी हमारे राम शो के बारे में जानकारी

Nivedita

Updated Tue, 22 Sep 2026 02:24 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 02:24 PM IST







Link Copied



लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडिया ने पंजाब के पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली और विधायक ने पंजाब सरकार की ओर से करवाए जा रहे "हमारे राम शो" के बारे में जानकारी दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन