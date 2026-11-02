{"_id":"6ae85643b36b0eeb620d75ad","slug":"video-main-shooter-in-gurdwara-manji-sahib-firing-incident-arrested-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुद्वारा मंजी साहिब गोलीकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजोआणा कलां स्थित गुरुद्वारा मंजी साहिब में मुख्य सेवादार संत बाबा बलदेव सिंह के कमरे पर फायरिंग के मामले में लुधियाना ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 200 किलोमीटर के बैकवर्ड और फॉरवर्ड रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी व ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे काबू किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज सिंह उर्फ राजू निवासी नूरपुर, मछीवाड़ा, जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है। पुलिस अब उसके दूसरे साथी शूटर की तलाश में जुटी है। एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता ने बताया कि 28 अक्तूबर की सुबह करीब 3:10 बजे दो नकाबपोश व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुरुद्वारा मंजी साहिब के अंदर दाखिल हुए और फायरिंग कर फरार हो गए थे। घटना के संबंध में थाना सुधार में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

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