{"_id":"6acc8bfc2c1fb722ba0347cf","slug":"video-late-night-firing-outside-an-immigration-office-in-ludhianas-model-town-police-have-reached-the-scene-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना के मॉडल टाउन में इमीग्रेशन दफ्तर के बाहर देर रात फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के मॉडल टाउन इलाके में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब के पास स्थित एक इमीग्रेशन दफ्तर के बाहर देर रात गोलियां चलने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और फायरिंग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। फिलहाल, गोलीबारी की घटना के पीछे के कारणों और इसमें शामिल लोगों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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