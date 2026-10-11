लुधियाना में मासूम बच्ची से दुष्कर्म: खून से लथपथ मिली पीड़िता, दरिंदा वारदात को अंजाम देकर फरार

लुधियाना के डेहलों में एक गांव में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक युवक ने झुग्गी में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर जब उसकी मां आई तो आरोपी घटास्थल से फरार हो गया।

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बच्ची की हालत देखकर परिवार वालों ने शोर मचाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थाना डेहलों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों की शिकायत पर बिहार के पूर्णिया स्थित गांव घनरिया के रहने वाले संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उधर, पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा वह बच्ची को घर पर सुलाने के बाद किसी काम से बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी झुग्गी में दाखिल हो गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब मां वापस आई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची खून से लथपथ थी जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। जांच अधिकारी एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।