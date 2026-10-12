वोटर लिस्ट में भगत सिंह की तस्वीर!: लुधियाना में वोटर की फोटो की जगह लगी मिली, चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक दावा

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हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस दावे को भ्रामक बताया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह त्रुटि पुरानी मतदाता सूची से 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में आ गई थी। इस गलती को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहले ही ठीक कर दिया गया है।दरअसल बूथ नंबर-38 पर क्रम संख्या 422 पर रजिस्टर्ड अमन कुमार का नाम है, जिनकी वोट के सामने भगत सिंह की फोटो लगी है। जिला कांग्रेस कमेटी अर्बन के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक संजय तलवाड़ ने बताया कि केवल यही एक स्थान नहीं, बल्कि इसी मतदान केंद्र पर अन्य आठ क्रमों पर भी गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण तस्वीरें दर्ज हैं।बीते वर्ष नवंबर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि एक ही ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का उपयोग अलग-अलग नामों से राज्य के दस विभिन्न बूथों पर बाइस बार किया गया था। हालांकि, बाद में कुछ प्रभावित मतदाताओं ने स्पष्ट किया था कि उनके व्यक्तिगत विवरण और पहचान पत्र पूर्णतया वास्तविक थे, किंतु सूचियों के डिजिटाइजेशन या प्रकाशन के दौरान उनकी प्रविष्टियों के साथ गलत तस्वीरें जुड़ गई थीं।कांग्रेस नेता संजय तलवाड़ ने लुधियाना ईस्ट के संपूर्ण 235 पोलिंग बूथों की मतदाता सूचियों की व्यापक जांच की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि इस तरह की चूकें लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर सीधा आघात हैं।