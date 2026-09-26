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जालंधर के दशहरा ग्राउंड में नशा करते युवकों का वीडियो वायरल, एसीपी बोले-पुराना वीडियो
जालंधर के बस्ती इलाके में घास मंडी चौक के पास दशहरा ग्राउंड में तीन युवकों के कथित तौर पर नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों और दशहरा ग्राउंड प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने युवकों को मौके पर पकड़ लिया और उनका विरोध करते हुए थप्पड़ मारे। बाद में युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दशहरा ग्राउंड में पहले भी नशे से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कुछ समय पहले कथित ओवरडोज से एक युवक की मौत भी हुई थी। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई और नियमित गश्त की मांग की है। वहीं, जालंधर वेस्ट के एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया ने बताया कि वायरल वीडियो करीब तीन दिन पुराना है। उन्होंने कहा कि दशहरा ग्राउंड में खाली पड़ी इमारतों और कमरों का नशीली गतिविधियों के लिए गलत इस्तेमाल रोकने के लिए स्थानीय नेताओं और लोगों की मदद से उन्हें बंद कराया गया है। एसीपी के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में थाना डिवीजन नंबर-5 के क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 25 युवकों को इलाज और पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया है।
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