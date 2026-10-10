{"_id":"6aca11e156bf126c2f032827","slug":"video-police-inspected-three-medical-stores-in-jalandhar-one-person-arrested-with-drugs-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में पुलिस ने जांचे तीन मेडिकल स्टोर, नशे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पुलिस कमिश्नर सतेंद्र सिंह के दिशा-निर्देशों पर जालंधर में नशे के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया और उनकी टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर तीन मेडिकल स्टोरों की जांच की। इस दौरान मेडिकल स्टोरों के रजिस्टर और बिल चेक किए गए। रिकॉर्ड में खामियां मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए। नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस टीम ने बाबा खेल, बाबू जगजीवन राम चौक और घास मंडी सहित विभिन्न इलाकों में जांच की। इस दौरान डे-एडिक्शन सेंटरों, खाली प्लॉटों और पार्कों की भी चेकिंग की गई, ताकि नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि मेडिकल स्टोरों की जांच के दौरान कोई नशीली दवा बरामद नहीं हुई। हालांकि, अभियान के दौरान एक व्यक्ति को राउंडअप किया गया, जिसके पास से ड्रग्स बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ सिविल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम की टीम भी शामिल रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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