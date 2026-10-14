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झोटा हत्याकांड के विरोध में जालंधर कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा
मानसा में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में जालंधर कांग्रेस ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा।
जालंधर नॉर्थ से विधायक बाबा हेनरी और पार्षद जसलीन सेठी ने कहा कि संबंधित केमिस्ट के कामकाज के बारे में सभी को जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की कथित लापरवाही के कारण ऐसे हालात पैदा हुए और अब पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। नेताओं ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोगों का कानून-व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।
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