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श्री आनंदपुर साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व
प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व देशभर में हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहिब में भी प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इस पावन अवसर पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब को रंग-बिरंगी रोशनियों और खूबसूरत फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। दो दिन पूर्व आरंभ हुए श्री अखंड पाठ साहिब के आज भोग डाले गए। इसके उपरांत धार्मिक दीवान सजाए गए, जहां रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी का मनमोहक कीर्तन कर संगतों को गुरबाणी के रस में सराबोर किया जा रहा है।
वहीं, बाद दोपहर खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक विशाल नगर कीर्तन सजाया जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ तख्त श्री केसगढ़ साहिब पहुंचकर संपन्न होगा।
प्रकाश पर्व को लेकर पूरे श्री आनंदपुर साहिब में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है।
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