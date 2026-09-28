कोटकपूरा के श्री राधाकृष्ण मंदिर में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा श्री कृष्ण रासलीला का भव्य मंचन

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कोटकपूरा के श्री राधा कृष्ण मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण रासलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंदिर परिसर में होगा। मंदिर कमेटी के प्रधान इंजीनियर राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि रासलीला का आयोजन रसिक संजीव गर्ग ‘पिंकी’ की देखरेख में करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रासलीला का मंचन प्रतिदिन रात 7:30 बजे से 10:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान धाम श्री वृंदावन से आए स्वामी श्री अनिल तिवारी के निर्देशन में करीब 20 कलाकार श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी विभिन्न लीलाओं और प्रसंगों को झांकियों, संवाद एवं संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से जुड़े धार्मिक प्रसंगों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। मंदिर कमेटी के अनुसार आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मंदिर संस्थापक श्री हरि दर्शन महाराज जी को भी इस धार्मिक आयोजन में गरिमामय उपस्थिति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कमेटी ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित पहुंचकर रासलीला का आनंद लेने और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

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