पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन आज: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, सभी जिलों में होगा पुतला फूंक प्रदर्शन

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कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की अगुवाई में होने वाले प्रदर्शनों के बाद संबंधित जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को मांगपत्र भी सौंपे जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में भी सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था।कांग्रेस का कहना है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में कुछ फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति सामने आई है। पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ चुनावी प्रक्रियाओं और फैसलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है।पंजाब कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंकने के साथ उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर डीसी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। पार्टी ने जिला अध्यक्षों को प्रदर्शन की अगुवाई करने के निर्देश दिए हैं।