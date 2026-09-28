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पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन आज: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, सभी जिलों में होगा पुतला फूंक प्रदर्शन

Mon, 28 Sep 2026 09:50 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 28 Sep 2026 09:50 AM IST
सार

कांग्रेस का कहना है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में कुछ फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति सामने आई है। पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।

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Punjab Congress protest today Demand for CEC Gyanesh Kumar resignation
पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला/फाइल

विस्तार
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पंजाब कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन करेगी। पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंके जाएंगे और उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। 
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कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की अगुवाई में होने वाले प्रदर्शनों के बाद संबंधित जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को मांगपत्र भी सौंपे जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में भी सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
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चुनाव आयोग में कथित असहमति को बनाया आधार
कांग्रेस का कहना है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में कुछ फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति सामने आई है। पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ चुनावी प्रक्रियाओं और फैसलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है।
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सभी जिलों में सौंपे जाएंगे मांगपत्र
पंजाब कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंकने के साथ उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर डीसी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। पार्टी ने जिला अध्यक्षों को प्रदर्शन की अगुवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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