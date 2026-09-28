शारदीय नवरात्र 2026: हाथी पर सवार होकर आएंगी मां भगवती, बरसेगी सुख-समृद्धि; अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना

शारदीय नवरात्र इस बार 11 अक्तूबर, रविवार से शुरू होंगे। सेक्टर-30 के ज्योतिषी एवं कर्मकांडी पंडित बीरेंद्र नारायण मिश्र के अनुसार इस बार मां भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं।

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उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर शनिवार की रात 9:15 बजे अमावस्या समाप्त होगी और रात 9:16 बजे से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा 11 अक्तूबर की रात 9:28 बजे तक रहेगी। इसलिए नवरात्र का आरंभ 11 अक्तूबर को होगा।पंडित मिश्र ने बताया कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के उत्तरार्ध काल में कलश स्थापना करना शुभ रहेगा। 11 अक्तूबर को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 बजे तक रहेगा। इसी दौरान कलश स्थापना की जा सकती है। चित्रा नक्षत्र 10 अक्तूबर रात 9:38 बजे से शुरू होकर 11 अक्तूबर रात 10:28 बजे तक रहेगा। वैधृति योग 10 अक्तूबर रात 10 बजे से 11 अक्तूबर रात 9 बजे तक रहेगा।श्री देवालय पूजक परिषद चंडीगढ़ के अध्यक्ष एवं सेक्टर-18 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि देवी व्रत में कुमारी पूजन का विशेष महत्व है। सामर्थ्य के अनुसार नवरात्र में प्रतिदिन नौ कुमारियों के चरण धोकर उन्हें देवी स्वरूप मानकर पूजा करने का विधान है।दो कन्याओं से भोग और मोक्ष।तीन कन्याओं से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति।चार कन्याओं से राज पक्ष से सम्मान।पांच कन्याओं से विद्या की प्राप्ति।छह कन्याओं से सभी प्रकार के सुख।सात कन्याओं से प्रतिष्ठित पद।आठ कन्याओं से धन-संपदा।नौ कन्याओं के पूजन से राज्य और प्रभुत्व की प्राप्ति का विधान बताया गया है।पहला नवरात्र 11 अक्तूबरदूसरा नवरात्र 12 अक्तूबरतीसरा नवरात्र 13 अक्तूबरचौथा नवरात्र 14 अक्तूबरपांचवां नवरात्र 15 अक्तूबरछठा नवरात्र 16 अक्तूबरसातवां नवरात्र 17 अक्तूबरआठवां नवरात्र 18 अक्तूबरनवम नवरात्र 19 अक्तूबर अष्टमी और नवमीदशमी 20 अक्तूबर नवमी और दशमी