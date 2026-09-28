{"_id":"6aba16ee6105bc615405ae53","slug":"video-young-woman-dies-after-coming-under-a-bus-at-bathinda-bus-stand-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बठिंडा बस स्टैंड में बस के नीचे आने से युवती की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बठिंडा बस स्टैंड में एक युवती बस की चपेट में आ गई, जिससे युवती की मौक़े पर मौत हो गई, मृतका की पहचान मंजीत कौर निवासी हनुमानगढ़, राजस्थान क़े तौर पर हुई है, बस स्टैंड चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम क़े लिए सहारा जनसेवा संस्था सदस्य की सहायता से सिविल अस्पताल पहुंचा दिया. सहारा जनसेवा संस्था क़े सदस्य विक्की कुमार ने बताया कि संस्था को रविवार शाम सुचना मिली थी कि एक युवती बस क़े टायर नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि वो अपनी टीम समेत मौक़े पर पहुंचे. जहाँ पर पता चला कि युवती मंजीत कौर जो हनुमानगढ़ से बठिंडा में पेपर देने आई थी, जब वो पेपर देकर वापिस बठिंडा से हनुमानगढ़ क़े लिए बस पकड़ने बस स्टैंड पहुंची तो वो शौचालय जाने लगी, इसी दौरान उक्त युवती प्राइवेट बस क़े टायर नीचे आ गई ओर उसकी मौक़े पर मौत हो गई. विक्की ने बताया कि मृतका क़े पास मिले कागजात क़े आधार पर उसकी पहचान मंजीत कौर निवासी हनुमानगढ़ क़े तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि पुलिस की हाजरी में शव को पोस्टमार्टम क़े लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है. पुलिस चौकी बस स्टैंड क़े ए एस आई जसविंदर सिंह ने बताया कि मृतक युवती मंजीत कौर क़े परिजनों को सूचित कर दिया है, सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों क़े हवाले कर दिया जाएगा. बाकी परिजनों क़े अनुसार ही अगली कार्रवाई की जाएगी.

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