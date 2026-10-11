फिरोजपुर में बदला मौसम, सुबह चार बजे से हो रही बारिश

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फिरोजपुर में रविवार सुबह चार बजे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान धान की कटाई करने के बाद अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बारिश के कारण धान की फसल भीगने और खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। किसानों को आशंका है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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