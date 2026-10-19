{"_id":"6ad5e269bdd93ef7480657e3","slug":"video-punjab-cms-osd-rajbir-ghuman-arrives-at-cbi-office-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब सीएम के ओएसडी राजबीर घुमन पहुंचे सीबीआई दफ्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग में अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। घुमन सोमवार को सीबीआई दफ्तर पहुंचे।इस दाैरान घुमन की गाड़ी को दफ्तर के गेट पर रोक लिया गया। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी बाहर खड़ी कर पैदल अंदर आना होगा।

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