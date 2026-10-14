{"_id":"6acf011539c50db78307a332","slug":"video-police-nabbed-five-individuals-gambling-at-a-dhaba-and-recovered-thousands-of-rupees-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ढाबे में जूआ खेलते पुलिस ने पांच व्यक्ति दबोचे, हजारों रुपए किए बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना डिवीजन नंबर. 2 की पुलिस ने चक्की बैंक रेलवे स्टेशन निकट चाचा रसोई ढाबा में दबिश देते हुए जूआ खेल रहे पांच व्यक्तियों को काबू किया है। वहीं, मौके से पुलिस ने 35 हजार 621 रुपए के करीब नकदी भी बरामद की है। थाना डिवीजन नंबर. 2 की पुलिस मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि चाचा रसोई ढाबा में जूआ खेला जा रहा है और जब पुलिस ने दबिश दी तो देखा कि 5 व्यक्ति जूआ खेल रहे थे और मौके से उन्हें काबू कर उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की गई है।

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