{"_id":"6aba1e558bb70560510cbc43","slug":"video-moga-cia-staff-nab-three-accused-with-12-kg-of-heroin-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा सीआईए स्टाफ ने 12 किलो हेरोइन के साथ पकड़े तीन आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोगा सीआईए स्टाफ ने 12 किलो हेरोइन के साथ पकड़े तीन आरोपी
मोगा सीआईए स्टाफ ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 किलो हेरोइन समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर की एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में दो फाजिल्का जिले तथा एक मोगा जिले से संबंधित हैं। इस मामले में पुलिस ने थाना अजीतवाल में तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस के अधीन मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपीडी अजय राज ने बताया कि सीआईए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर दलजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजीतबल की दाना मंडी में एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार खड़ी है, जिसमें नशे की खेप मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी ली, तो उसमें से 12 किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन और वाहन को कब्जे में लेकर सोलब सिंह और बलजिंदर सिंह निवासी फाजिल्का तथा मनप्रीत सिंह निवासी गांव बोडे, थाना बधनी कलां, जिला मोगा को गिरफ्तार किया। सोलब सिंह और बलजिंदर सिंह फाजिल्का से मोगा में मनप्रीत सिंह को हेरोइन की सप्लाई देने आए थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सोलब सिंह की उम्र 21 और बलजिंदर सिंह की उम्र 24 साल है। दोनों को 2024 में फाजिल्का पुलिस ने 5 किलो 470 ग्राम हेरोइन और 10 लाख 7 हजार ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हेरोइन पाकिस्तान से आई थी। आरोपियों को अदालत में पेश करके तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।