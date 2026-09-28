जैतो के पास हादसे में दो युवकों की माैत

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फरीदकोट में जैतो के गांव सेढ़ा सिंह वाला के पास रविवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बब्बू सिंह (37) पुत्र राजिंदर सिंह और रमनदीप सिंह (24) पुत्र सीरा सिंह, दोनों निवासी सेढ़ा सिंह वाला के रूप में हुई है। वहीं घायल युवकों अर्शदीप सिंह (26) पुत्र दर्शन सिंह निवासी सेढ़ा सिंह वाला और अर्शदीप सिंह (30) पुत्र हरभजन सिंह निवासी संगतपुरा को इलाज के लिए फरीदकोट के गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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