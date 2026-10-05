फिरोजपुर में धान खरीद को लेकर आढ़ती एसोसिएशन और मार्केट कमेटी अधिकारियों की बैठक

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फिरोजपुर शहर में मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों की धान खरीद को लेकर बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने आढ़तियों को धान खरीद से संबंधित नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंडी में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। धान की खरीद, लिफ्टिंग और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने को लेकर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने आढ़तियों से खरीद प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

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