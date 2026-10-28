चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली मार्ग पर भीषण हादसा, 4 की मौत

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कीरतपुर साहिब के गांव देहणी के पास साउंड सिस्टम से लदी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कुल्लू दशहरा मेले में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज के कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे। बचाव दल ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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