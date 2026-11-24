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श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर फिरोजपुर जिले में श्रद्धालुओं की ओर से अलग-अलग स्थानों पर लंगर लगाए गए। कहीं दूध-बिस्कुट वितरित किए गए तो कहीं दाल-रोटी का लंगर लगाकर संगत की सेवा की गई। इस पावन अवसर पर जिले के विभिन्न गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और संगत ने गुरुद्वारों में माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। पूरे दिन धार्मिक श्रद्धा, सेवा और भाईचारे का माहौल बना रहा।

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