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मानसा के डीसी के गनमैन ने परिवार को गोली मार किया सुसाइड, बेटे की माैत
मानसा में मंगलवार सुबह डिप्टी कमिश्नर के गनमैन ने अपनी पत्नी और दो बेटों को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने से एक बेटे की माैत हो गई, वहीं उसकी पत्नी और दूसरा बेटा जख्मी है।घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया है। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। गुरविंदर सिंह और उसके 17 वर्षीय बेटे जोत की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी हरप्रीत कौर और उनके बेटे दिलशान को रेफर कर दिया गया है।
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