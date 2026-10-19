{"_id":"6ad5dd7c8cd89a7b1c029c33","slug":"video-fire-breaks-out-in-a-timber-warehouse-near-ferozepur-dana-mandi-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर दाना मंडी के नजदीक लकड़ी के गोदाम में लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर शहर की दाना मंडी के नजदीक एक लकड़ी के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। लकड़ी के गोदाम में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी भी सामने आनी बाकी है। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया है। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

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