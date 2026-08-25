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राजपुरा में मंदिरों में चोरियां करने वाला शातिर चोर काबू, कीमती सामान बरामद

Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:25 PM IST
Cunning thief who stole from temples in Rajpura apprehended.
राजपुरा पुलिस ने इलाके के मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों को ट्रेस करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ कीमती सामान भी बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, फोकल पॉइंट चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पिछले काफी दिनों से इलाके के अलग-अलग मंदिरों से चोरियां होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसका पुलिस ने गंभीर नोटिस लिया। चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीक और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रिंस कुमार पुत्र घनश्याम दास को काबू किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरीशुदा सामान, जिसमें चांदी के छोटे-बड़े छत्तर और बांसुरीया शामिल हैं, सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे माननीय अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है तथा इस गिरोह के अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।
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