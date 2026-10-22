झोटा हत्याकांड में आरोपी विपिन के घर पहुंची सीबीआई की टीम

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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम विपिन कुमार के घर पहुंची और जांच की। विपिन कुमार पर अश्वनी कुमार को पनाह देने का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी संबंध में सीबीआई की टीम ने विपिन के घर पहुंचकर जांच की।

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