{"_id":"6ab9d8ccb2a9b3255600dc38","slug":"video-bjps-drug-free-punjab-yatra-reaches-mamdot-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ममदोट पहुंची भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ममदोट में रविवार को भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पहुंची। यात्रा की अगुवाई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। इस दौरान शर्मा ने पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई और कहा कि नशे के कारण कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं तथा युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं। शर्मा ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए रोजगार, खेल और अन्य सकारात्मक गतिविधियों के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशा बेचने वालों पर भी प्रभावी तरीके से शिकंजा कसना जरूरी है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। भाजपा ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की है। यात्रा के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है।

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