सीएम सैनी का बड़ा बयान: बोले-पंजाब में भाजपा आई तो कोई योजना नहीं होगी बंद, होगा विस्तार; आप फैला रही भ्रम

पंजाब के आगामी सियासी घमासान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के उस प्रचार को खारिज करते हुए, जिसमें कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों के सत्ता में आने पर जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, सैनी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि "कोई भी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उनका विस्तार किया जाएगा। रविवार रात्रि को सुनाम में भाजपा जिलाध्यक्ष दामन बाजवा के निवास स्थान पर सीएम सैनी पहुंचे थे । इस दौरान विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने उक्त भरोसा दिया है।

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