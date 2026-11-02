{"_id":"6ae835890de923b3d70293df","slug":"video-abohar-mla-sandeep-jakhar-launches-a-sharp-attack-on-cm-bhagwant-mann-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ का सीएम मान पर तीखा हमला, पूछा-क्या अबोहर पंजाब का हिस्सा नहीं?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ का सीएम मान पर तीखा हमला, पूछा-क्या अबोहर पंजाब का हिस्सा नहीं?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के तीसरे अबोहर दौरे के बाद स्थानीय विधायक संदीप जाखड़ ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के अबोहर के प्रति रवैये को लेकर निराशा व्यक्त की।
विधायक जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के रवैये से ऐसा लगता है कि या तो आम आदमी पार्टी सरकार अबोहर को पंजाब का हिस्सा नहीं मानती या फिर यहां के लोगों से कोई पुरानी नाराजगी है।
विधायक ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र अबोहर के लिए दौरे के दौरान किसी भी नई विकास परियोजना की घोषणा नहीं की गई। 'रंगला पंजाब' योजना के तहत अबोहर हल्के के रोके गए 5 करोड़ के फंड को जारी करने पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा।
विधायक संदीप जाखड़ ने इसे आप सरकार का अबोहर के प्रति उदासीन और गैर-जिम्मेदाराना रवैया करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास चुने हुए विधायक से मिलने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।