{"_id":"6a9917015cef3fb4f10080c3","slug":"harsimrat-kaur-badal-accuses-punjab-government-of-not-giving-respect-to-women-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरसिमरत कौर का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिल रहा सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं को सम्मान देने की बात तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और शोषण जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हरसिमरत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार पैसे के बदले दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने में शामिल है। हालांकि, ये आरोप हरसिमरत कौर के बयान पर आधारित हैं और इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण उनके बयान में प्रस्तुत नहीं किया गया। अकाली दल की सांसद ने कहा कि दुष्कर्म और शोषण की पीड़ित बेटियों और उनके परिवारों के लिए यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधियों को राजनीतिक या सरकारी संरक्षण मिलता है तो पीड़ित परिवार न्याय के लिए कहां जाएंगे। हरसिमरत कौर ने पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और महिलाओं की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हरसिमरत कौर के इस बयान से पंजाब की राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं।



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