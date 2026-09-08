{"_id":"6aa015892c1cebc4700d1ecc","slug":"video-farmers-mahapanchayat-at-ranjit-avenue-dussehra-ground-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: रंजीत एवेन्यू के दशहरा ग्राउंड में किसानों की महापंचायत, पूरे पंजाब से पहुंचे हजारों किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रंजीत एवेन्यू स्थित दशहरा ग्राउंड में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (एकता संघर्ष) के आह्वान पर किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। किसान नेताओं ने खेती और किसानों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की और सरकार की नीतियों पर भी विचार साझा किए। भारतीय किसान यूनियन (एकता संघर्ष) के प्रदेश अध्यक्ष पलविंदर सिंह माहल ने बताया कि महापंचायत में पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे किसानों ने कृषि से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर संगठन आगे की रणनीति तैयार करेगा। महापंचायत में किसानों ने अपनी मांगों और समस्याओं को भी नेताओं के समक्ष रखा।

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