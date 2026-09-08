{"_id":"6aa016e3fae9011c960ca4fc","slug":"video-dispute-over-encroachment-in-chheharta-main-market-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: छेहरटा मेन बाजार में अतिक्रमण को लेकर विवाद, नगर निगम टीम से बदसलूकी पर पुलिस कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर के छेहरटा मेन बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम और दुकानदार के बीच विवाद सामने आया है। नगर निगम की टीम जब दुकानों के बाहर सड़क और फुटपाथ पर रखा सामान हटाने पहुंची तो एक दुकानदार द्वारा अधिकारियों से कथित तौर पर बदसलूकी और बहस करने का मामला सामने आया। नगर निगम की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। छेहरटा मेन बाजार शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। यहां से आसपास के गांवों की ओर जाने वाला यातायात गुजरता है। साथ ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसी मार्ग से आते-जाते हैं। बाजार में दुकानों के बाहर सामान और वाहनों के खड़े होने से सड़क संकरी होने और जाम की समस्या की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ क्लीन ड्राइव शुरू की। अभियान के दौरान दुकानदारों को सामान दुकान की सीमा के भीतर रखने की हिदायत दी गई। इसी दौरान एक दुकानदार द्वारा निगम टीम से कथित तौर पर बहस और बदसलूकी की गई, जिसके बाद निगम की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई।

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