अमृतसर में दो तस्कर गिरफ्तार: दस किलो हेरोइन बरामद, अटारी के पास नाकाबंदी के दाैरान आए गिरफ्त में

अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घरिंडा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 किलो 22 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपियों की पहचान नवसुमीत सिंह उर्फ मनप्रीत सिंह निवासी खैहरा, थाना घरिंडा और बलविंदर सिंह उर्फ डोनी निवासी पक्का किला, झब्बाल, जिला तरनतारन के रूप में हुई है।

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एएसआई राजबीर सिंह ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के सिलसिले में अटारी के पास सरकारी बाग पहुंचे थे। मुखबिर ने सूचना दी कि दोनों आरोपी मिलकर इलाके में बड़े स्तर पर हेरोइन बेचने का काम करते हैं। दोनों भारी मात्रा में हेरोइन लेकर मोटरसाइकिल पर गांव रोड़ावाला कलां की तरफ से डिफेंस ड्रेन के साथ बनी सड़क से जीटी रोड अमृतसर की ओर आ रहे हैं।सूचना के आधार पर पुलिस ने टी-प्वाइंट अटारी के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद बताए गए हुलिये के अनुसार काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर पीबी02 एस 3587 पर सवार दोनों आरोपियों को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान उनके कब्जे से 10 किलो 22 ग्राम हेरोइन, मोमी लिफाफे और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।-5 से 11 अक्टूबर के बीच पांच एफआईआर में कुल 4.409 किलो हेरोइन बरामद।-30 अक्टूबर को तीन अलग-अलग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में 2.293 किलो हेरोइन बरामद।दोनों अवधियों का उपलब्ध कुल 6.702 किलो हेरोइन।- दो अक्टूबर के आसपास दो आरोपियों से 10.24 किलो हेरोइन बरामद।शाहूरा गांव के खेतों से 4.2 किलो हेरोइन बरामद।-23 अक्टूबर के आसपास घरिंडा क्षेत्र में 6.5 किलो हेरोइन की बरामदगी । राजासांसी क्षेत्र में दो आरोपियों से 500 ग्राम हेरोइन बरामद।-26 अक्टूबर को अटारी के पास नाले से 1.930 किलो हेरोइन बरामद।इसी दिन दो आरोपियों से 300 ग्राम हेरोइन बरामद।-27 अक्टूबर को चार अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 20.130 किलो हेरोइन बरामद।-29 अक्टूबर को दो आरोपियों से 10 किलो 22 ग्राम हेरोइन बरामद।-22 अक्टूबर को सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में 10 किलो हेरोइन बरामद की गई।-2 अक्टूबर के आसपास रियर कक्कड़ क्षेत्र से 2 किलो हेरोइन बरामद।-8 अक्टूबर को कहनगढ़ क्षेत्र से 5 किलो से अधिक हेरोइन बरामद।-8 अक्टूबर की अलग-अलग रिपोर्टों में राजाताल से 4.990 किलो और महावा से 4.825 किलो हेरोइन बरामद।-23 अक्टूबर को 6.581 किलो हेरोइन बरामद।-23-24 अक्टूबर के आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में 5.5 किलो और 10 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद होने की रिपोर्ट।-26 अक्टूबर को उत्तर धारीवाल क्षेत्र से 560 ग्राम हेरोइन बरामद।-29 अक्टूबर को कहनगढ़ क्षेत्र से पांच किलो से अधिक हेरोइन बरामद।