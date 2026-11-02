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आप के पूर्व विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल

Nivedita

Updated Mon, 02 Nov 2026 01:11 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 01:11 PM IST







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अमृतसर नाॅर्थ के पूर्व विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वे दिल्ली में पार्टी में शामिल हुए। ... और पढ़ें

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