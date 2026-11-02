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आप को झटका: कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, एक्स पर लिखा-मैंने माई बाप कल्चर खत्म किया

Mon, 02 Nov 2026 08:59 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Mon, 02 Nov 2026 08:59 AM IST
सार

1998 बैच के पंजाब कैडर के पूर्व आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह ने समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अमृतसर उत्तर से विधायक बने। 2025 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में बाधा डालने के आरोपों के बाद पार्टी से पांच साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। 

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Kunwar Vijay Pratap Singh resigned from MLA position Amritsar North punjab aap punjab assembly election 2027
कुंवर विजय प्रताप सिंह - फोटो : X @Kvijaypratap

विस्तार
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अमृतसर नाॅर्थ से आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कुंवर विजय प्रताप को आप से 2025 में ही निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी एलान किया। 
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एक्स पर लिखा-90 फीसदी काम पूरे किए
कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा-अमृतसर के मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, मैंने पंजाब विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका ऋणी रहूंगा।

आपके सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से, हमें मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें छोटी-मोटी राजनीति और केवल उद्घाटन (रिबन काटने) तक सीमित रहने की सोच से ऊपर उठना होगा। हमें पंजाब को जो आज नशा, जबरन वसूली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है फिर से एक प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाना होगा।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक विधायक के तौर पर मैंने अपने 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए हैं; यानी वे सभी काम जो एक विधायक को करने चाहिए। इसके अलावा, पार्षद, मेयर और सांसद के कार्यक्षेत्र अलग होते हैं। मैंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का क्षेत्र-वार विवरण भी दिया है, जो समाचार पत्रों और मेरे फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने राजनीति में 'माई-बाप' (हुक्म चलाने वाली) संस्कृति को खत्म किया और जनता को अपनी प्रेरणा मानकर काम किया।

पंजाब विधानसभा में, मैंने हमेशा अमृतसर के लोगों की आवाज उठाई। मैंने पानी और सीवेज की समस्याओं से लेकर सर्किट हाउस, कंपनी बाग, गंदे नालों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्वरूप रानी कॉलेज और बरगारी बेअदबी मामले जैसे मुद्दों को पूरी बेबाकी से उठाया। यह पहली बार था जब पंजाब विधानसभा में किसी ने विशेष इलाकों और मोहल्लों का नाम लेकर वहां की समस्याओं को उठाया हो। आपके साथ मिलकर एक भविष्य की रणनीति बनाते हुए, मेरा लक्ष्य एक साफ-सुथरी राजनीति और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है—"पंजाब सबसे पहले"। इसके अलावा, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है।
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रविवार को दो विधायकों ने छोड़ी थी पार्टी 
इससे पहले शनिवार को ही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसके बाद रविवार को पटियाला जिले की समाना विधानसभा सीट से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 
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