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पंजाब में आप को बड़ा झटका: तीन विधायक हुए बागी; जौड़ामाजरा, पठानमाजरा और कुंवर विजय प्रताप भाजपा में शामिल

Mon, 02 Nov 2026 11:38 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: Nivedita Updated Mon, 02 Nov 2026 11:38 AM IST
सार

पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 

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Punjab Bjp chetan Jodamajra harmeet Pathanmajra kunwar vijay partap singh punjab assembly election 2027
आप के तीन विधायक भाजपा में शामिल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है।
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रविवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ ही कुंवर विजय प्रताप सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। 

पटियाला जिले की समाना विधानसभा सीट से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने रविवार को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ ही सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
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वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करवाई जाएगी। आम आदमी पार्टी दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा स्पीकर से मांग करेगी। पार्टी का दावा है कि विरोधी गतिविधियों के चलते दोनों विधायकों को आम आदमी पार्टी पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। जिसके बाद दोनों विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया।
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