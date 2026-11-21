घुनघुटी की धरती पर बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। गिठौरी गांव के नाम टांकी दोड़िया तालाब को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कंपनी की गतिविधियों के खिलाफ जनआक्रोश का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरती रहीं लेकिन ग्रामीणों के कदम आंदोलन स्थल से नहीं हटे। हाथों में छाते लेकर आंदोलनकारी तालाब की मेड़ पर डटे रहे और लगातार 'बजरंग इस्पात वापस जाओ' के नारे लगाते रहे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि तालाब, जंगल और पारंपरिक जलस्रोतों की कीमत पर किसी भी तरह का औद्योगिक विस्तार स्वीकार नहीं किया जाएगा।कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बारिश के बीच छाते लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों की तस्वीरें इस आंदोलन की गंभीरता बयां कर रही हैं। आंदोलन में महिलाएं भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। ग्रामीणों के नारों में अब केवल तालाब की पटाई का विरोध नहीं, बल्कि क्षेत्र में कंपनी की गतिविधियों को लेकर गहरी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। आंदोलनकारियों ने 'बजरंग इस्पात वापस जाओ' के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।ग्राम पंचायत घुनघुटी के ग्राम गिठौरी स्थित नाम टांकी दोड़िया तालाब वर्षों से ग्रामीणों के उपयोग में है। यहां लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं। आसपास के जंगलों में विचरण करने वाले वन्यजीव भी इस जलस्रोत पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरंग पावर द्वारा तालाब में मिट्टी की पटाई और भराई कराई जा रही है। साथ ही तालाब में पानी पहुंचाने वाले प्राकृतिक स्रोत की दिशा में सड़क निर्माण से पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ है। ग्रामीण इसे केवल एक तालाब का मामला नहीं, बल्कि गांव के भविष्य और प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।बजरंग पावर को लेकर घुनघुटी क्षेत्र में विरोध की यह पहली घटना नहीं है। प्रस्तावित कोयला खदान और कंपनी की अन्य गतिविधियों को लेकर ग्रामीण पहले से अपनी आपत्तियां दर्ज कराते रहे हैं। खसरा नंबर 42 को लेकर भी ग्रामीणों ने जमीन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों कंपनी परिसर में हुए विवाद के बाद एफआईआर दर्ज होने का मामला भी सामने आया था। अब सार्वजनिक तालाब की पटाई का मुद्दा आंदोलन को नई दिशा दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के व्यावसायिक हितों के सामने स्थानीय लोगों की बुनियादी जरूरतों और प्राकृतिक संसाधनों को नजरअंदाज किया जा रहा है।घुनघुटी जंगल बचाओ समिति के सदस्यों का कहना है कि यह संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जलस्रोत और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आंदोलन में शामिल महिलाओं का कहना है कि तालाब ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके खत्म होने या जलप्रवाह बाधित होने से सबसे अधिक परेशानी गांव के परिवारों और पशुओं को होगी। समिति सदस्यों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सड़क जाम करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।आंदोलनकारियों ने तालाब की पटाई और भराई तत्काल बंद कराने, मौके का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करने तथा कंपनी की लैंड क्लीयरेंस, राजस्व अभिलेख और संबंधित विभागों की अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक जलस्रोत से जुड़े मामले में प्रशासन को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।बजरंग पावर के जीएम शशिधर द्विवेदी पहले ही कंपनी का पक्ष रखते हुए कह चुके हैं कि माइंस का काम भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नियमों एवं अनुमतियों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने आंदोलनकारियों पर कंपनी के काम में बाधा डालने और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप भी लगाए थे। कंपनी ने अपने कार्यों को नियमानुसार बताया है, जबकि ग्रामीण उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए विरोध जारी रखे हुए हैं।फिलहाल घुनघुटी में बारिश के बीच छातों के नीचे बैठकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का संदेश साफ है कि उनकी आवाज को मौसम की मार भी नहीं दबा सकती। 'बजरंग इस्पात वापस जाओ' के नारों के साथ आंदोलनकारियों ने कंपनी के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। अब यह आंदोलन तालाब के संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है।