यात्रीगण ध्यान दें: सीधी जिले के चुरहट पहुंची पहली मेमू ट्रेन, रेल कनेक्टिविटी की दिशा में ऐतिहासिक कदम

सीधी जिले में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। रीवा से चुरहट तक मेमू ट्रेन पहुंचने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही रेल सुविधा की उम्मीद मजबूत हुई है। ललितपुर–सिंगरौली रेल परियोजना के तहत विकसित इस रेलखंड पर ट्रेन संचालन की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। इस रेलखंड से बघवार, रामपुर नैकिन और चुरहट सहित आसपास के क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को रीवा तथा सतना की ओर आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।



सतना से रामपुर नैकिन तक प्रस्तावित समय-सारणी

प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक मेमू ट्रेन चलाने की समय-सारणी सामने आई थी। इसमें आठ कोच वाली ट्रेन का उल्लेख किया गया था।



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सतना से रामपुर नैकिन की ओर

- सतना: सुबह 9:15 बजे प्रस्थान

- कैमा: 9:29 बजे आगमन, 9:30 बजे प्रस्थान

- सकरिया: 9:39 बजे आगमन, 9:40 बजे प्रस्थान

- हिनौता रामबन: 9:49 बजे आगमन, 9:50 बजे प्रस्थान

- बघाई रोड: 10:00 बजे आगमन, 10:01 बजे प्रस्थान

- तुरकी रोड: 10:11 बजे आगमन, 10:12 बजे प्रस्थान

- रीवा: 10:25 बजे आगमन, 10:35 बजे प्रस्थान

- सिलपरा: 11:00 बजे आगमन, 11:02 बजे प्रस्थान

- गोविंदगढ़: 11:25 बजे आगमन, 11:27 बजे प्रस्थान

- बघवार: दोपहर 12:03 बजे आगमन, 12:05 बजे प्रस्थान

- रामपुर नैकिन: दोपहर 12:30 बजे आगमन



रामपुर नैकिन से सतना वापसी

- रामपुर नैकिन: दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान

- बघवार: दोपहर 3:48 बजे

- गोविंदगढ़: शाम 4:05 बजे

- सिलपरा: शाम 4:25 बजे

- रीवा: शाम 5:10 बजे

- तुरकी रोड: शाम 5:45 बजे

- बघाई रोड: शाम 5:55 बजे

- हिनौता रामबन: शाम 6:04 बजे

- सकरिया: शाम 6:14 बजे

- कैमा: शाम 6:23 बजे

- सतना: शाम 7:15 बजे आगमन



नियमित सेवा की समय-सारणी का इंतजार

मेमू ट्रेन शुरू होने से आसपास के गांवों के लोगों को रेल यात्रा का विकल्प मिलने की उम्मीद है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के लिए यात्रा करने वालों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, ऊपर दी गई समय-सारणी रामपुर नैकिन तक की प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। चुरहट तक नियमित यात्री सेवा के प्रस्थान, आगमन और वापसी के समय की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।