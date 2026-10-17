फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   First MEMU train arrives in Churhat, Sidhi district; a historic step towards rail connectivity.

यात्रीगण ध्यान दें: सीधी जिले के चुरहट पहुंची पहली मेमू ट्रेन, रेल कनेक्टिविटी की दिशा में ऐतिहासिक कदम

Sat, 17 Oct 2026 08:45 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Sat, 17 Oct 2026 08:45 PM IST
First MEMU train arrives in Churhat, Sidhi district; a historic step towards rail connectivity.

सीधी जिले में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। रीवा से चुरहट तक मेमू ट्रेन पहुंचने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही रेल सुविधा की उम्मीद मजबूत हुई है। ललितपुर–सिंगरौली रेल परियोजना के तहत विकसित इस रेलखंड पर ट्रेन संचालन की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। इस रेलखंड से बघवार, रामपुर नैकिन और चुरहट सहित आसपास के क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को रीवा तथा सतना की ओर आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सतना से रामपुर नैकिन तक प्रस्तावित समय-सारणी
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक मेमू ट्रेन चलाने की समय-सारणी सामने आई थी। इसमें आठ कोच वाली ट्रेन का उल्लेख किया गया था।

ये भी पढ़ें- अमानवीयता: नवरात्रि का हवाला देकर मकान मालिक ने घर में नहीं ले जाने दिया शव, अस्पताल के बाहर हुए संस्कार

सतना से रामपुर नैकिन की ओर
- सतना: सुबह 9:15 बजे प्रस्थान
- कैमा: 9:29 बजे आगमन, 9:30 बजे प्रस्थान
- सकरिया: 9:39 बजे आगमन, 9:40 बजे प्रस्थान
- हिनौता रामबन: 9:49 बजे आगमन, 9:50 बजे प्रस्थान
- बघाई रोड: 10:00 बजे आगमन, 10:01 बजे प्रस्थान
- तुरकी रोड: 10:11 बजे आगमन, 10:12 बजे प्रस्थान
- रीवा: 10:25 बजे आगमन, 10:35 बजे प्रस्थान
- सिलपरा: 11:00 बजे आगमन, 11:02 बजे प्रस्थान
- गोविंदगढ़: 11:25 बजे आगमन, 11:27 बजे प्रस्थान
- बघवार: दोपहर 12:03 बजे आगमन, 12:05 बजे प्रस्थान
- रामपुर नैकिन: दोपहर 12:30 बजे आगमन

रामपुर नैकिन से सतना वापसी
- रामपुर नैकिन: दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान
- बघवार: दोपहर 3:48 बजे
- गोविंदगढ़: शाम 4:05 बजे
- सिलपरा: शाम 4:25 बजे
- रीवा: शाम 5:10 बजे
- तुरकी रोड: शाम 5:45 बजे
- बघाई रोड: शाम 5:55 बजे
- हिनौता रामबन: शाम 6:04 बजे
- सकरिया: शाम 6:14 बजे
- कैमा: शाम 6:23 बजे
- सतना: शाम 7:15 बजे आगमन

नियमित सेवा की समय-सारणी का इंतजार
मेमू ट्रेन शुरू होने से आसपास के गांवों के लोगों को रेल यात्रा का विकल्प मिलने की उम्मीद है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के लिए यात्रा करने वालों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, ऊपर दी गई समय-सारणी रामपुर नैकिन तक की प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। चुरहट तक नियमित यात्री सेवा के प्रस्थान, आगमन और वापसी के समय की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ग्रेटर नोएडा वेस्ट: मून स्टार बैंक्वेट में दुर्गा पूजा के साथ दिखी बंगाली संस्कृति की झलक

Greater Noida West glimpse of Bengali culture on display during Durga Puja at Moon Star Banquet
Noida
17 Oct 2026

नोएडा: मिशन शक्ति 6.0 के तहत महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वालों का सम्मान

Recognition for those working in field of women and child welfare under Noida Mission Shakti 6-0
Noida
17 Oct 2026

जंतर मंतर मार्च: पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका

Jantar Mantar march: Police stopped the protesters
Delhi
17 Oct 2026

फिरोजपुर में लिफ्टिंग की धीमी रफ्तार से मंडियों में धान रखने की जगह नहीं, मौसम की मार से बढ़ी परेशानी

Slow pace of lifting in Firozpur leaves no space for paddy in mandis adverse weather further compounds the problem.
Chandigarh-Punjab
17 Oct 2026

भिवानी में दशहरा उत्सव के लिए मार्ग पर टहनियों की शुरू की छंटाई

Pruning of tree branches begins along the route for the Dussehra festival in Bhiwani
Bhiwani
17 Oct 2026
विज्ञापन

Video: दिव्यांग बेटे का सहारा बनी बुजुर्ग मां, पड़ोसी की हरकतों से परेशान

Video: दिव्यांग बेटे का सहारा बनी बुजुर्ग मां, पड़ोसी की हरकतों से परेशान
Lucknow
17 Oct 2026

Video: महिंगवां में नहर पटरी का अवैध खनन, धान की फसल पर मंडराया डूबने का खतरा

Video: महिंगवां में नहर पटरी का अवैध खनन, धान की फसल पर मंडराया डूबने का खतरा
Lucknow
17 Oct 2026
विज्ञापन

Video: बदलता बाराबंकी...पहला डिजिटल हाईवे, चार रेल लाइनें, महादेवा कॉरिडोर से धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

Video: बदलता बाराबंकी...पहला डिजिटल हाईवे, चार रेल लाइनें, महादेवा कॉरिडोर से धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा
Barabanki
17 Oct 2026

Video: रायबरेली में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे से लेकर आवास तक की शिकायतें

Video: रायबरेली में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे से लेकर आवास तक की शिकायतें
Raebareli
17 Oct 2026

शामली: अंकित बालियान हत्याकांड में तिहाड़ जेल से लाए गए गोगी गैंग के दो शूटर, कड़ी सुरक्षा में कैराना कोर्ट में पेशी

Ankit Baliyan Murder Case: Two Gogi Gang Shooters Brought from Tihar Jail, Produced in Kairana Court
Meerut
17 Oct 2026

कानपुर में नौबस्ता हमीरपुर रोड पर बड़ी चोरी, लगभग ढाई लाख रुपये का माल साफ

Major Theft in Kanpur on Naubasta Hamirpur Road Goods Worth Approximately 2.5 Lakh Stolen
Kanpur
17 Oct 2026

भिवानी जिला नागरिक अस्पताल के जच्चा-बच्चा वार्ड पर बेड पर महिला की डिलीवरी, नवजात की मौत

Woman gives birth on a bed in the maternity ward of the Bhiwani District Civil Hospital; newborn dies.
Bhiwani
17 Oct 2026

झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दो दिवसीय मेला शुरू, मंदिर में सुबह चार बजे से भक्तों की भीड़ उमड़ी

A two-day fair has begun at the Mata Bhimeshwari Devi Temple in Beri, Jhajjar; crowds of devotees have been gathering at the temple since 4:00 AM.
Jhajjar/Bahadurgarh
17 Oct 2026

Video: नरही के प्राथमिक विद्यालय में विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग

Video: नरही के प्राथमिक विद्यालय में विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग
Lucknow
17 Oct 2026

Video: पानी घटा, लेकिन श्रीराम विहार कॉलोनी में संकट बरकरार; 7-8 दिन से बिजली गुल

Video: पानी घटा, लेकिन श्रीराम विहार कॉलोनी में संकट बरकरार; 7-8 दिन से बिजली गुल
Lucknow
17 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी घटा, दुकानदारों को भारी नुकसान

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी घटा, दुकानदारों को भारी नुकसान
Lucknow
17 Oct 2026

VIDEO: बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए परिवार, रो पड़ीं गरीब महिलाएं

Agra: Families Protest Demolition of Five Houses in Garib Nagar Ratanpura
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: आगरा में बारह खंभा रेलवे फाटक पर भीषण जाम, यात्रियों को हो रही परेशानी

Heavy Traffic Jam at Barah Khamba Railway Crossing in Agra, Commuters Face Hardships
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: आगरा में ईदगाह ROB का काम शुरू, बारह खंभा फाटक बंद; जान जोखिम में डाल पटरियां पार कर रहे बाइक सवार

Bike Riders Risk Lives as Barah Khamba Railway Crossing Closes for ROB Work
Agra
17 Oct 2026

VIDEO: शिक्षिका को डीएम से मिलने भी न दिया, इसलिए एबीएसए ने लगाई फटकार

Teacher Allegedly Rebuked for Bringing Students to DM’s Public Grievance Meeting
Firozabad
17 Oct 2026

वीडियो: प्ले वे स्कूल नालागढ़ में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Video: Children showcase their talent at a fancy dress competition at Play Way School, Nalagarh
Solan
17 Oct 2026

चंबा: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

Chamba: Leader of the Opposition Jairam Thakur targets the Congress government
Chamba
17 Oct 2026

Video: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Video: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
Raebareli
17 Oct 2026

Video: विशेष पुनरीक्षण अभियान, डीएम ने हारीपुर और बालपुर प्रथम बूथ का किया निरीक्षण

Video: विशेष पुनरीक्षण अभियान, डीएम ने हारीपुर और बालपुर प्रथम बूथ का किया निरीक्षण
Gonda
17 Oct 2026

Video: 308 पहियों पर बेल्जियम से आया 200 टन का बेसल बलरामपुर में बहराइच हाईवे पर पहुंचा

Video: 308 पहियों पर बेल्जियम से आया 200 टन का बेसल बलरामपुर में बहराइच हाईवे पर पहुंचा
Balrampur
17 Oct 2026

भानियावाला में यूकेडी ने फूंका भाजपा का पुतला, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग

Dehradun:UKD burns effigy of BJP in Bhaniyawala, demands justice for Ankita Bhandari
Dehradun
17 Oct 2026

VIDEO: भयानक हादसे का सीसीटीवी, युवती की दर्दनाक मौत

22-Year-Old Student Dies After Being Trapped Under Loader Wheel
Agra
17 Oct 2026

कानपुर हाईवे ढाबा लूटकांड का खुलासा, 250 सीसीटीवी खंगालकर एक आरोपी गिरफ्तार

Kanpur highway dhaba robbery case solved one suspect arrested after scanning 250 CCTV feeds
Kanpur
17 Oct 2026

वीडियो: नेगी राम हत्याकांड मामले में डीसी चंबा से मिले परिजन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

Family members of the victim in the Negi Ram murder case met with the Chamba DC and demanded an impartial investigation
Chamba
17 Oct 2026

VIDEO: बसई मोहम्मदपुर में दर्दनाक हादसा, देवी को खीर का भोग लगाने जा रहे 10 लोग ई-रिक्शा पलटने से झुलसे

Tragic accident in Basai Mohammadpur: 10 people on their way to offer *kheer* to the Goddess sustained burns after their e-rickshaw overturned.
Firozabad
17 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed