मध्य प्रदेश: ग्वालियर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक की मौत, 40 से ज्यादा घायल; मची चीख-पुकार

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मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कराहल थाना क्षेत्र की नॉनपुरा घाटी के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। सभी श्रद्धालु ग्वालियर के एक गुरुद्वारे में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।





नॉनपुरा घाटी के मोड़ पर बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में नॉनपुरा घाटी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कराहल थाना क्षेत्र में घाटी से पहले मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क से नीचे जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर-ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।



सेमल्दा गांव से ग्वालियर जा रहे थे 40 से 50 श्रद्धालु

जानकारी के मुताबिक, श्योपुर जिले के सेमल्दा गांव से करीब 40 से 50 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर ग्वालियर जा रहे थे। सभी श्रद्धालुओं को ग्वालियर के गुरुद्वारे में आयोजित दाता बंदी छोड़ दिवस के कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी दौरान नॉनपुरा घाटी से पहले एक मोड़ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटकर नीचे जा गिरी। हादसे के समय ट्रॉली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।



ट्रॉली पलटते ही मची चीख-पुकार, 40 से ज्यादा लोग घायल

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रॉली में सवार श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए घायलों को उपचार के लिए कराहल उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की कार्रवाई की गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।



हादसे की वजह स्पष्ट नहीं, घायलों की स्थिति की जानकारी का इंतजार

यह हादसा कराहल थाना क्षेत्र में हुआ है। फिलहाल ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना के बाद घायलों को उपचार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। घायलों की स्थिति और उनकी चोटों की गंभीरता को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है।



धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे श्रद्धालुओं के परिवारों की बढ़ी चिंता

नॉनपुरा घाटी में हुए इस हादसे ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं के परिवारों को चिंता में डाल दिया है। अब हादसे के कारणों और घायलों की स्थिति को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। मृतक की पहचान और अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि के बाद खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।

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