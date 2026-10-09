बीयू गेस्ट हाउस के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन: पुलिस से धक्का-मुक्की, दिल्ली जा रहे युवाओं को रोकने का आरोप

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दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे युवाओं को भोपाल में रोके जाने के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस को अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाकर युवाओं को रखा गया है। कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिए गए लोगों से मुलाकात कराने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।