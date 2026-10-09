इंदौर: 400 महिला उद्यमियों का महासंगम, दिग्गज हस्तियों ने दिए सफलता के गुरुमंत्र

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इंदौर में आयोजित 5वें विमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में देशभर की महिला दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आई 400 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की थीम बियॉन्ड शेपिंग व्हाट्स नेक्स्ट रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर नेतृत्व करने, नए अवसर तलाशने और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना था। समारोह के दौरान 12 प्रमुख महिला वक्ताओं ने लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार और अनुभव साझा किए।

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