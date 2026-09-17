सतना: रैगांव डिग्री कॉलेज में मैडमों के बीच महासंग्राम, प्रभारी प्राचार्य व प्रोफेसर में हाथापाई, देखें वीडियो

जिले के रैगांव स्थित एक सरकारी कॉलेज में आधिकारिक रिकॉर्ड जमा करने को लेकर प्रभारी प्राचार्य डॉ. ममता पांडेय और असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा सोनी के बीच जमकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तीखी झड़प और मारपीट की स्थिति बन गई। कॉलेज के एक क्लासरूम में टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिलने के बाद विवाद की गंभीरता सामने आई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने रैगांव थाने पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्रभारी प्राचार्य डॉ. ममता पांडेय के अनुसार वे क्लासरूम में विद्यार्थियों को पढ़ा रही थीं। इसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा सोनी वहां पहुंचीं और कॉलेज का रिकॉर्ड जमा करने की बात कही। प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के पास जमा करने और कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा था।आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथापाई की स्थिति बन गई। प्राचार्य के मुताबिक झड़प के दौरान उनके कान के टॉप्स और हाथों की चूड़ियां टूट गईं। प्राचार्य ने यह भी कहा कि शारदा सोनी 6 से 12 सितंबर तक प्रशिक्षण पर थीं। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें समय पर कॉलेज में उपस्थित होना था, लेकिन वे 16 सितंबर को कॉलेज पहुंचीं।वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा सोनी ने प्रभारी प्राचार्य और उनके ड्राइवर पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि मारपीट के दौरान उनकी कलाई में चोट आई है। शारदा सोनी ने आरोप लगाया कि पिछले करीब डेढ़ साल से उन्हें प्रभारी प्राचार्य की ओर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों और कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही है।स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कॉलेज में विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले फरवरी में भी कॉलेज परिसर में तनाव और विवाद की स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 'सार्थक ऐप' पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने की बातें सामने आई थीं।विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष रैगांव थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर एनसीआर दर्ज कर ली है।फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मारपीट की शुरुआत कैसे हुई और विवाद के पीछे वास्तविक कारण क्या था, यह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।