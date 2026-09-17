शिवपुरी: लाइसेंसी दुकान से बेची जा रही थी एक्सपायर तारीखों की बीयर, ग्राहक ने की शिकायत तो की अभद्रता

शिवपुरी जिले में शराब दुकानों के संचालन और शराबबंदी की मांग को लेकर चल रहे विरोध के बीच अमोलपठा गांव की सरकारी शराब दुकान एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस बार मामला बीयर की गुणवत्ता और बिक्री से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक युवक दुकान से खरीदी गई बीयर की बोतल दिखाते हुए उस पर एक्सपायरी डेट निकल जाने का दावा कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है।

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