एमपी: सागर कलेक्ट्रेट में युवक ने कीटनाशक पीया, सूदखोरी और धमकियों से परेशान होने का लगाया आरोप; हड़कंप

सागर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब गढ़ाकोटा निवासी विजय कुमार ने सूदखोरी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक पी लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने तत्काल उसे वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।

जमीन हड़पने और परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप

अस्पताल में उपचार के दौरान विजय कुमार ने बताया कि वह लंबे समय से सूदखोरों के दबाव और कथित उत्पीड़न से परेशान था। उसने राजा दुबे, गज्जू और गुलशन चौबे नामक व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय के अनुसार, आरोपी उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह आत्मघाती कदम उठाया।



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जांच के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़ित विजय कुमार ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।