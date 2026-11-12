रतलाम: स्वर्ण न्याय यात्रा रोकने पर भड़की करणी सेना, जीवन सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ राजपूत बोर्डिंग पहुंचे

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) एक्ट 2026 के विरोध में रतलाम से भोपाल तक निकाली जा रही स्वर्ण न्याय यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के दूसरे दिन गुरुवार को भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है।

करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रतलाम स्थित राजपूत बोर्डिंग पहुंच गए हैं। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। राजपूत बोर्डिंग और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस का कहना है कि महिपाल सिंह मकराना सहित गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जा रहा है। हालांकि, जीवन सिंह शेरपुर ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिपाल सिंह मकराना से उनकी फोन पर बात हुई है। मकराना ने बताया कि उन्हें अभी भी कार में हिरासत में रखा गया है और पुलिस उनके साथ मौजूद है।

जीवन सिंह शेरपुर ने मांग की है कि सभी कार्यकर्ताओं को राजपूत बोर्डिंग लाया जाए। इसके बाद उनसे चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेशभर में चक्काजाम किया जाएगा।



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11 नवंबर को पुलिस ने रोकी थी स्वर्ण न्याय यात्रा

उल्लेखनीय है कि 11 नवंबर 2026 की दोपहर रतलाम शहर के राजपूत बोर्डिंग परिसर से भोपाल तक स्वर्ण न्याय यात्रा निकालने की तैयारी की गई थी। इसके लिए श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विजय कौशिक, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजपूत बोर्डिंग पहुंचे थे।

कार्यकर्ता जैसे ही राजपूत बोर्डिंग परिसर से यात्रा निकालने लगे, पुलिस ने बिना अनुमति यात्रा निकालने की बात कहते हुए उन्हें रोक दिया। इससे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वाहनों में बैठाना शुरू कर दिया।

इसी दौरान करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विजय कौशिक और कई कार्यकर्ता पैदल ही आगे निकल गए। पुलिस ने उन्हें न्यू रोड स्थित गुरुद्वारे के पास रोक लिया। इसके बाद महिपाल सिंह मकराना सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सैलाना ले जाया गया। वहां से शाम को सभी को जेल भेज दिया गया।

गुरुवार सुबह जीवन सिंह शेरपुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर राजपूत बोर्डिंग पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने बोर्डिंग का गेट बंद करा दिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध करते हुए गेट खुलवा दिया। गुरुवार दोपहर तीन बजे तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। राजपूत बोर्डिंग परिसर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और आसपास भारी पुलिस बल तैनात था।