1 of 5 पहाड़ के अंदर बना पॉवर हाउस - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Trending Videos

2 of 5 नीमच का पॉवर प्रोजेक्ट - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 नीमच में प्रोजेक्ट साइड पर बनाया जा रहा लोअर स्टोरेज डैम - फोटो : अमर उजाला

ऐसे समझिए बिजली बनाने का पूरा गणित

पहला चरण : दिन में पानी पहाड़ पर चढ़ेगा

दिन के समय जब बिजली की मांग कम रहती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, तब उपलब्ध बिजली से पंप चलाए जाएंगे। ये पंप निचले जलाशय से पानी खींचकर पहाड़ की चोटी पर बने कृत्रिम जलाशय में पहुंचाएंगे। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी में ऊर्जा के रूप में जमा करने के लिए होगा।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 नीमच का पॉवर प्रोजेक्ट - फोटो : अमर उजाला

दूसरा चरण : शाम को पानी से बनेगी बिजली

शाम के समय जब सौर ऊर्जा का उत्पादन घटने लगता है और बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी छोड़ा जाएगा। पानी पहाड़ के भीतर बनी सुरंगों से तेज गति और दबाव के साथ नीचे स्थित टरबाइन तक पहुंचेगा। टरबाइन घूमने से जनरेटर चलेंगे और बिजली का उत्पादन होगा।





विज्ञापन

5 of 5 नीमच का पॉवर प्रोजेक्ट - फोटो : अमर उजाला