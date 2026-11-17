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भोपाल में आज: तीन हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, मास्टर प्लान पर सुनवाई; आदमपुर मामले में एससी में सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Tue, 17 Nov 2026 09:25 AM IST

सार भोपाल में आज तीन अहम मुद्दों पर हलचल रहेगी। प्रदेश सरकार जहां तीन हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी, वहीं मास्टर प्लान-2047 पर दूसरे दिन किसानों की आपत्तियां सुनी जाएंगी। आदमपुर कचरा खंती मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी।

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