रतलाम: टायर गोदाम में लगी भीषण आग, पास का गैरेज और कार भी चपेट में आए, लाखों के नुकसान की आशंका

महू-नीमच हाईवे पर रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर मीटर दूर जावरा नगर के पास स्थित टायरों की दुकान के पीछे बने गोदाम में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप घारण कर लिया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे बड़ी संख्या में टायर व दुकान के पास खड़ी एक फल विक्रेता की कार भी जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।जानकारी के अनुसार जावरा नगर से मंदसौर की तरफ जाने वाले महू-नीमच हाईवे से लगे जैन ढाबे के पास स्थित पुराने टायरों की दुकान में मंगलवार सुबह करीब छह बजे आग लग गई। कुछ की देर में आग फैल गई और दुकान ने ऊंची लपटे निकलने लगी और आसमान की तरफ धुआं ही धुआं जाने लगा। आग की खबर फैलने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और फायर ब्रिगेट को सूचना दी।बताया जाता है नगर पालिका जावरा के फायर ब्रिगेड से दो दमकलें तत्काल मौके पर पहुंचीं लेकिन किसी तकनीकी समस्या के कारण दमकलों के पाइप से पानी नहीं निकल पाया। इसी बीच तीसरी दमकल बुलाई गई लेकिन तब तक आग ज्यादा फैल चुकी थी। तीसरी दमकल के पानी से आग बुझाने का काम शुरू किया गया लेकिन आग ज्यादा होने से उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी बीच आग ने पास में स्थित एक गैरेज को भी चपेट में ले लिया, जिससे गैरेज पर खड़ी एक कार ने भी आग पकड़ ली और कार से भी आग के ऊंची लपटे निकलने लगीं।आग बुझाने के लिए आलोट, ताल, बड़ावदा, रतलाम, पिपलौदा आदि स्थानों से भी दमकलों को बुलाया गया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर तीन जेसीबी मशीने भी बुलाई गई और उनकी मदद से कुछ जलते टायरों को हटाकर दूर किया गया और उन पर भी पानी का छिड़काव कर उनमें लगी आग बुझाई गई, ताकि दोबारा आग नहीं लगे।बताया जा रहा है कि आग से टायरों की दुकान में रखे बड़ी संख्या में टायर, पास में स्थित गैरेज में रखी वाहनों की बैटरियां व अन्य सामान तथा वहां खड़ी कार बुरी तरह जल गई। पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, मामले की जांच की जा रही है।