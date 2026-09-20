फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Two arrested in the murder case of Sailors Union President Rajju Nanda after a dispute.

मंडला: विवाद के बाद रची हत्या की साजिश, नाविक संघ अध्यक्ष रज्जू नंदा हत्याकांड में दो गिरफ्तार

Sun, 20 Sep 2026 10:52 PM IST
मंडला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला Published by: मंडला ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 10:52 PM IST
Two arrested in the murder case of Sailors Union President Rajju Nanda after a dispute.

महाराजपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर नाविक संघ अध्यक्ष और गोताखोर राजकुमार नंदा उर्फ रज्जू नंदा की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह आपसी विवाद और बदले की भावना सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान आरोपियों और रज्जू नंदा के बीच शराब पीने के बाद विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी वहां से चले गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने अगले दिन रज्जू नंदा की हत्या की साजिश रची।

सोते समय लोहे की रॉड से हमला
रज्जू नंदा संगम घाट स्थित अपनी झोपड़ी में अकेले सो रहे थे। आरोपियों ने निर्माणाधीन नए ब्रिज के पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और रात में झोपड़ी पहुंचकर उन पर हमला कर दिया। हमले में सिर, कनपटी, नाक और मुंह सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। सुबह रज्जू नंदा के भतीजे अंकित ने उन्हें लहूलुहान हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें- स्पा की आड़ में देह व्यापार: छापे में आपत्तिजनक हाल में मिले 16 युवक-युवतियां, जब्त सामान देखकर पुलिस भी चौंकी

परिजनों की शंका और पुलिस की जांच से खुला राज
घटना की सूचना मिलते ही महाराजपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान परिजनों ने दो लोगों पर संदेह जताया। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही और जांच के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपी संगम घाट क्षेत्र के रहने वाले
महाराजपुर थाना प्रभारी जयसिंह यादव के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंदा उर्फ नंदा और राजेश बैरागी के रूप में हुई है। दोनों संगम घाट के बूढ़ी माई वार्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के बाद दोनों आसपास के क्षेत्र में छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने तलाश कर पकड़ लिया। रज्जू नंदा नाविक संघ के अध्यक्ष होने के साथ-साथ गोताखोर भी थे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका था। पुलिस ने मामले में फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नवरात्रि की तैयारी: 11 दिनों तक बंद रहेगा मैहर का दामोदर रोपवे, शुरू होने के लिए इस दिन तक करना होगा इंतजार

Maihar Preparations for Navratri Fair: Damodar Ropeway to remain closed for 11 days.
Madhya Pradesh
20 Sep 2026

जालंधर: कांग्रेस नेता परगट सिंह का आप-भाजपा पर हमला: “पंजाब की बदकिस्मती, अब अंडे-टमाटर की हो रही राजनीति

Congress leader Pargat Singh attacks AAP and BJP.
Chandigarh-Punjab
20 Sep 2026

कानपुर: हादसे के बावजूद मुर्रे कंपनी पुल पर नहीं लगाई बैरिकेडिंग

Kanpur No barricading installed at Murray Company bridge despite accident
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: मॉल रोड पर ई-रिक्शा और टेंपो चालकों का सड़क पर कब्जा

Kanpur Erickshaw and tempo drivers take over the road on Mall Road
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: पनचक्की चौराहे से माल रोड तक सड़क बदहाल, गड्डों की वजह से आवागमन में परेशानी

Kanpur Road from Panchakki Crossing to Mall Road in poor condition potholes hinder traffic
Kanpur
20 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: मनोज अग्रवाल चुने गए उत्तर प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के नए प्रदेश अध्यक्ष

Kanpur Manoj Agarwal Elected New State President of Uttar Pradesh Pradeshik Marwari Sammelan
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: गुप्तार घाट चौराहा चौक हुआ बदहाल, साल भर से बंद पड़ा है फाउंटेन

Kanpur Guptar Ghat intersection square in disrepair fountain non functional for a year
Kanpur
20 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: सदर तहसील के गेट पर जलभराव, सड़क टूटने की वजह से हो रही दिक्कत

Kanpur Waterlogging and damaged road at Sadar Tehsil gate causing inconvenience
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: नवाबगंज वीएसएसडी कॉलेज सड़क के फुटपाथ पर बह रहा सीवर का पान

Kanpur Sewage flowing onto the footpath near VSSD College Nawabganj
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: होटल लैंडमार्क में व्यापार मंडल का भव्य समागम, पंडित राजीव मिश्रा ने दिलाई एकजुटता की सौगंध

Kanpur Grand gathering of the Traders Association at Hotel Landmark
Kanpur
20 Sep 2026

कानपुर: जाजमऊ के छबीलेपुरवा में नरकीय स्थित, सड़क पर फैला पड़ा गीला बदबूदार कचरा

Kanpur Hellish conditions in Jajmau Chhabilepurva wet foul smelling garbage strewn across road
Kanpur
20 Sep 2026

बिलासपुर: श्री नयना देवी जी में उमड़ा आस्था का सैलाब, 30 हजार श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन

shri naina devi temple 30000 devotees darshan bilaspur
Bilaspur
20 Sep 2026

डॉ. संजय निषाद बोले- निषाद समाज मांगकर नहीं मारकर लेगा अपना अधिकार

Dr. Sanjay Nishad stated that the Nishad community will secure its rights not by asking, but by fighting for them.
Prayagraj
20 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा: जीबीयू में युवाओं से बात करेंगे सीएम योगी

CM Yogi to interact with youth at GBU
Noida
20 Sep 2026

VIDEO: "हमारी शिक्षा हम सभी का भविष्य" विषय पर सेमिनार का आयोजन

VIDEO: "हमारी शिक्षा हम सभी का भविष्य" विषय पर सेमिनार का आयोजन
Lucknow
20 Sep 2026

मेरठ: हस्तिनापुर पहुंचीं रूसी पर्यटक, जयंती माता से मांगी मन्नत

Meerut: Russian tourists visit Hastinapur, seek blessings at Jayanti Mata temple.
Meerut
20 Sep 2026

मेरठ: भोला झाल स्थित गंगनहर पर किया गणपति बप्पा का विसर्जन

Meerut: Ganpati Bappa immersed in the Ganga Canal at Bhola Jhal.
Meerut
20 Sep 2026

मेरठ: एयर शो खत्म होने के बाद दिल्ली रोड पर लगा जाम, रेंगते रहे वाहन

Meerut: Traffic jam on Delhi Road after air show; vehicles crawled along.
Meerut
20 Sep 2026

मेरठ: राष्ट्रीय पंजाबी प्रबुद्ध सम्मेलन में दिखी समाज की एकजुटता

Meerut: Community unity on display at the National Punjabi Intellectuals' Conference.
Meerut
20 Sep 2026

VIDEO: आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, तीन युवक घायल

Two bikes collide head-on, three youths injured; referred to Agra
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: हाईवे पर चलती बाइक से गिरकर महिला घायल

Woman falls from moving bike on highway critically injured referred to Agra
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: दो बाइक और रिक्शा की भिड़ंत में 2 मासूम बच्चों संग 6 घायल

Six injured including two children as two bikes collide with rickshaw
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: जमीन के विवाद में चले लाठी-डंडे, जमकर पथराव

Land dispute turns violent sticks and stones used four injured
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: लखनऊ के कुड़ियाघाट पर गणेश विसर्जन के लिए लगी लाइनें, गणपति बप्पा मोरया... से गूंजा घाट

VIDEO: लखनऊ के कुड़ियाघाट पर गणेश विसर्जन के लिए लगी लाइनें, गणपति बप्पा मोरया... से गूंजा घाट
Lucknow
20 Sep 2026

VIDEO: अस्पताल में हंगामा, माैत के बाद युवक का शव वेंटिलेटर पर रखने का आरोप

Uproar over youth death at hospital
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: जरार में पलटी कार, बाल-बाल बचे भाजपा जिला उपाध्यक्ष

Car overturns in Jarar BJP district vice-president escapes unhurt
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की नगर कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव

VIDEO: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की नगर कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव
Lucknow
20 Sep 2026

VIDEO: चित्राहाट में तेंदुए की दहशत, ड्रोन से तलाश

Leopard terror in Chitrahat search conducted using drones
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: गली में सबमर्सिबल लगाने के विरोध पर फौजी को धमकाया

Army man allegedly threatened over opposition to installing submersible pump in lane FIR filed
Agra
20 Sep 2026

VIDEO: बाइक की टक्कर से महिला की मौत, थाने के सामने शव को रखकर किया प्रदर्शन

Woman dies after being hit by bike villagers protest with body outside police station
Agra
20 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed